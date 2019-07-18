В среду стали известны все пары 2-го раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Белорусскому БАТЭ достался в соперники норвежский "Русенборг".
Первые матчи 2-го раунда состоятся 23 и 24 июля, ответные - 30 и 31 июля. 12 команд выйдут в 3-й круг квалификации, в котором стартует "Краснодар". Жеребьевка 3-го раунда состоится 22 июля.
Пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:
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