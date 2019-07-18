В Лиге чемпионов определились все пары 2-го раунда квалификации

В среду стали известны все пары 2-го раунде отборочного турнира Лиги чемпионов. Белорусскому БАТЭ достался в соперники норвежский "Русенборг".

Первые матчи 2-го раунда состоятся 23 и 24 июля, ответные - 30 и 31 июля. 12 команд выйдут в 3-й круг квалификации, в котором стартует "Краснодар". Жеребьевка 3-го раунда состоится 22 июля.

Пары 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов:

"Клуж" (Румыния) — "Маккаби" (Израиль)

БАТЭ (Белоруссия) — "Русенборг" (Норвегия)

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) — "Копенгаген" (Дания)

"Ференцварош" (Венгрия) — "Валлетта" (Мальта)

"Дандолк" (Ирландия) — "Карабах" (Азербайджан)

"Сабуртало" (Грузия) — "Динамо" (Хорватия)

"Селтик" (Шотландия) — "Калью" (Эстония)

"Црвена Звезда" (Сербия) — "ХИК" (Финляндия)

"Сутьеска" (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)

"Марибор" (Словения) — АИК (Швеция)

"Виктория" (Чехия) — "Олимпиакос" (Греция)

ПСВ (Нидерланды) — "Базель" (Швейцария)

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