Как негативные видео в соцсетях могут привести к депортации: случай британского путешественника в Таиланде

Британский путешественник столкнулся с угрозой депортации в Таиланде после публикации критических видео о стране в социальных сетях, сообщает канал PPTV HD.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository