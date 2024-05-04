Британский путешественник столкнулся с угрозой депортации в Таиланде после публикации критических видео о стране в социальных сетях, сообщает канал PPTV HD.
Томас, иностранный гражданин, опубликовал несколько видеороликов на YouTube и других платформах, в которых высказывался о коррупции в тайской полиции и поведении местных жителей. Он утверждал, что тайцы не отстаивают свои права, проявляют трусость и подвержены влиянию высших слоев общества и власти.
Эти видео привлекли внимание туристической полиции, и 2 мая Томаса задержали для допроса. Полиция заявила, что его видео ущемляют имидж Таиланда и представляют угрозу национальной безопасности. Британцу было предписано удалить все публикации, критикующие страну, и полиция предложила иммиграционному бюро рассмотреть вопрос о его депортации.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.