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Как негативные видео в соцсетях могут привести к депортации: случай британского путешественника в Таиланде

Британец раскритиковал Таиланд и оказался под угрозой депортации

0:58
Туризм

Британский путешественник столкнулся с угрозой депортации в Таиланде после публикации критических видео о стране в социальных сетях, сообщает канал PPTV HD.

Британец раскритиковал Таиланд и оказался под угрозой депортации
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Томас, иностранный гражданин, опубликовал несколько видеороликов на YouTube и других платформах, в которых высказывался о коррупции в тайской полиции и поведении местных жителей. Он утверждал, что тайцы не отстаивают свои права, проявляют трусость и подвержены влиянию высших слоев общества и власти.

Эти видео привлекли внимание туристической полиции, и 2 мая Томаса задержали для допроса. Полиция заявила, что его видео ущемляют имидж Таиланда и представляют угрозу национальной безопасности. Британцу было предписано удалить все публикации, критикующие страну, и полиция предложила иммиграционному бюро рассмотреть вопрос о его депортации.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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