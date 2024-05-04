Премьер Грузии обвинил США в попытке дважды спровоцировать революцию в республике

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил США в попытке устроить революции в 2020-2023 годах

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с советником Госдепа США Дереком Шолле выразил разочарование двумя попытками устроить в стране революцию в 2020–2023 годах, которые поддержали бывший посол США и иностранные НПО, финансируемые из-за границы.

Фото: kmu.gov.ua by Секретариат Кабинета Министров Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Если бы они увенчались успехом, в Грузии открылась бы вторая линия фронта", — подчеркнул Кобахидзе.

По мнению премьера, будет очень трудно перезапустить отношения Грузии с США после разногласий из-за закона об иностранных агентах.

Ранее Правда.ру писала, что генштаб ВСУ обязал мужчин в возрасте от 18 до 60 лет срочно обновить данные в ТЦК.