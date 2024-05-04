Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме усомнились, что актёру Жерару Депардье требуется помощь России
За уничтожение "Северных потоков" не заплатят
Витамин D стимулирует рост кишечных бактерий, защищающих от рака
Адвокаты обжалуют штраф Ивлеевой за дискредитацию Вооруженных сил России
Рассказано, сколько раз в день можно питаться
Сосиски в тесте: не запекаются в духовке, а обжариваются на сковороде
20-минутная тренировка для пресса на скамье
Британец раскритиковал Таиланд и оказался под угрозой депортации
Диетологи дали совет, в каком виде лучше есть болгарский перец
Премьер Грузии обвинил США в попытке дважды спровоцировать революцию в республике

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил США в попытке устроить революции в 2020-2023 годах

0:47
Мир

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с советником Госдепа США Дереком Шолле выразил разочарование двумя попытками устроить в стране революцию в 2020–2023 годах, которые поддержали бывший посол США и иностранные НПО, финансируемые из-за границы.

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил США в попытке устроить революции в 2020-2023 годах
Фото: kmu.gov.ua by Секретариат Кабинета Министров Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Если бы они увенчались успехом, в Грузии открылась бы вторая линия фронта", — подчеркнул Кобахидзе.

По мнению премьера, будет очень трудно перезапустить отношения Грузии с США после разногласий из-за закона об иностранных агентах.

Ранее Правда.ру писала, что генштаб ВСУ обязал мужчин в возрасте от 18 до 60 лет срочно обновить данные в ТЦК. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что делать, если сорняк вырос в центре клубничного куста?

Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.

Избавляемся от сорняков на клубнике
Прохор Шаляпин признался, что состоит в отношениях без любви
Прохор Шаляпин раскрыл свой новый роман. Кто стал очередной избранницей артиста?
Пень удалите легко: рассыпьте вокруг него этот продукт из кухни — без больших усилий избавитесь от части ствола дерева
Чистотел победит колорадского жука: рассказываем как
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Настя Ивлеева о скандальной вечеринке: "Это было не в том времени и не в том месте"
Когда высаживать рассаду петунии в открытый грунт?
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Сын Олега Газманова показал архивные кадры из детства с отцом и мамой
Последние материалы
Диетологи дали совет, в каком виде лучше есть болгарский перец
Генштаб ВСУ обязал мужчин в возрасте от 18 до 60 лет срочно обновить данные в ТЦК
Прошлые тренды красоты: когда популярность ушла в прошлое
Новая российская система распознавания дорожных знаков: особенности и возможности
Раскрыты особенности ДНК водорослей, сделавших возможными земную жизнь
Для чего на самом деле в кино используют искусственный интеллект
Эндокринолог Островская посоветовала печь куличи из цельнозерновой или ржаной муки
Польза садовых арок
Стас Михайлов о сложностях звездной жизни и навязчивых поклонницах
О туризме в Китай и страховках поездок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников