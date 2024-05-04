Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с советником Госдепа США Дереком Шолле выразил разочарование двумя попытками устроить в стране революцию в 2020–2023 годах, которые поддержали бывший посол США и иностранные НПО, финансируемые из-за границы.
"Если бы они увенчались успехом, в Грузии открылась бы вторая линия фронта", — подчеркнул Кобахидзе.
По мнению премьера, будет очень трудно перезапустить отношения Грузии с США после разногласий из-за закона об иностранных агентах.
Ранее Правда.ру писала, что генштаб ВСУ обязал мужчин в возрасте от 18 до 60 лет срочно обновить данные в ТЦК.
Сорняки могут вырастать в любом месте, даже в самых неожиданных и неподходящих местах, таких как центр клубничного куста. Но не стоит паниковать, ведь существует несколько простых и эффективных способов борьбы с этой неприятностью.