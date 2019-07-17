Большинство регионов России болеют за "Спартак"

"Яндекс" опубликовал исследование интереса фанатов к футбольным клубам. Большинство регионов России болеют за московский "Спартак". Также у красно-белых больше общее количество фанатов.

На втором месте питерский "Зенит", на третьем - ЦСКА. Остальные клубы популярны только в тех регионах, где они расположены.

Исследование проводилось по количеству запросов в поисковой системе. В этом сезоне в РПЛ выступают следующие команды: ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Локомотив" (все - Москва), "Тамбов", "Сочи", "Краснодар", "Ростов", "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара), "Уфа", "Урал" (Екатеринбург), "Зенит" (Санкт-Петербург), "Арсенал" (Тула), "Оренбург", "Рубин" (Казань).

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