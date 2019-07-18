Теннисисты Хачанов и Медведев получили приглашение на US Open

Организаторы US Open объявили участников основной сетки турнира. В число 98-ми теннисистов попали два россиянина - Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Еще 16 теннисистов будут пробиваться на турнир через квалификацию. 8 человек получат специальные приглашения, wild card. Турнир пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Ранее Хачанов и Медведев попали в первую десятку рейтинга АТР. Так высоко сразу двое россиян забирались в последний раз в 2010 году.

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