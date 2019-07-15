Джокович выиграл Уимблдон в самом длинном финале в истории

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Уимблдона обыграл швейцарца Роджера Федерера. Матч завершился в пяти сетах - 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12.



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Этот финал стал самым длинным в истории Уимблдона. Он продолжался 4 часа 57 минут. Джокович и Федерер побили рекорд Надаля и Федерера, который был установлен в 2008 году (4 часа 48 минут).

Джокович завоевал 75-й трофей в АТР. Он выиграл 16 турниров "Большого шлема", среди которых пять на Уимблдоне. По числу трофеев серб занимает шестое место в истории.

По количеству призовых Джокович лучший среди всех теннисистов. Он заработал 134 млн долларов.

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