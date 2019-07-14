Защитник хоккейного клуба "Сент-Луис Блюз" Винс Данн приготовил завтрак в Кубке Стэнли.
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Напомним, что главный трофей престижнейшего хоккейного турнира в этом сезоне выиграл "Сент-Луис Блюз". Согласно старой традиции, каждый игрок команды-чемпиона получает желанный Кубок Стэнли в свое распоряжение на один день.
Очередь дошла и до Винса Данна. Защитник "Сент-Луис Блюз" приготовил в кубке завтрак из хлопьев и молока.
22-летний хоккеист заявил, будто завтрак был лучшим из тех, что он пробовал в своей жизни.
Позавтракав, сообщает официальный сайт НХЛ, Винс Данн свозил трофей в больницу и ряд других учреждений города Линдсей.
В составе "Сент-Луис Блюз" защитник в минувшем сезоне сыграл 78 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 12 шайб и отдал 23 голевых передачи. В 20 матчах плей-офф же на счету Данна 2 шайбы и 6 результативных передач.
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