Сборная России победила США в финале Лиги наций

Сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций. Команда сохранила титул не в самом боевом составе. В финале россияне обыграли команду США.
Матч завершился со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). 17 очков в составе россиян заработал Дмитрий Волков.
На групповой стадии россияне победили команду Франции (3:0) и уступили сборной США (0:3). Команда вышла в полуфинал, где обыграла Польшу со счетом 3:1.
Читайте также:
Защитник "Сент-Луиса" Винс Данн приготовил себе завтрак в Кубке Стэнли
Фанат киевского "Динамо" и Гитлера баллотируется в Верховную раду
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Турция - член блока НАТО, который предназначен "противодействовать России", поэтому покупать у нее оружие - это "вбивать клин" в этот важный западный институт.
Ходорковский окажется отцом-основателем нового конституционного строя в России? Собственно говоря, именно это следует из информации Незыгаря о смыслах изменений Основного закона страны
Актер Борис Клюев рассказал журналистам о том, что грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скрывает свои выступления на корпоративах в России.