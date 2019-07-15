Сборная России победила США в финале Лиги наций

Сборная России по волейболу стала победителем Лиги наций. Команда сохранила титул не в самом боевом составе. В финале россияне обыграли команду США.



Чтобы сыграть в волейбол, вартовчане надели шипованную обувь / Новости от 19.03.2019 17:52

Матч завершился со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). 17 очков в составе россиян заработал Дмитрий Волков.

На групповой стадии россияне победили команду Франции (3:0) и уступили сборной США (0:3). Команда вышла в полуфинал, где обыграла Польшу со счетом 3:1.

Читайте также:

Защитник "Сент-Луиса" Винс Данн приготовил себе завтрак в Кубке Стэнли

Фанат киевского "Динамо" и Гитлера баллотируется в Верховную раду