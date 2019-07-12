Нападающий сборной России Денис Черышев подписал контракт с "Валенсией". Соглашение между сторонами рассчитано на три сезона, до лета 2022 года. Официально сумма, которую получил бывший клуб россиянина, не называется, но СМИ сообщали о 7-8 млн евро.
В контракте Черышева с "Валенсией" прописана сумма отступных в размере 80 млн евро. Игрок стал самым дорогим футболистом России.
Черышев с 1996 года находится в Испании. Он играл за школы клубов "Спортинг" (Хихон), "Бургос" и "Реал" (Мадрид). За основную команду "Королевского клуба" провел 6 матчей.
Затем Черышев провел сезон в "Севилье" и по очереди играл за "Вильярреал" и "Валенсию". В испанской карьере провел 254 матча, в которых забил 40 голов.
В составе сборной России Черышев провел 22 матча, в которых забил 9 мячей. На ЧМ-2018 отправил в ворота соперников россиян 4 мяча.
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