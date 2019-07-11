Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика. Ребята сделали такой подарок из-за того, что у них нет средств на настоящий мяч.



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Папа Римский благословит этот мяч. Приз символизирует солидарность, честность, командную работу и уважение, говорится в заявлении фонда Папы.

Победитель был определен голосованием среди школ, которые входят под протекцию Папы. Таких учреждений по всему миру 446 тысяч. Месси набрал 34% голосов.

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