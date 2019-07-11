Месси получит тряпичный мяч от Папы Римского

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получит специальный приз от Папы Римского. Футболисту будет вручен тряпичный мяч от детей из Мозамбика. Ребята сделали такой подарок из-за того, что у них нет средств на настоящий мяч.
Папа Римский благословит этот мяч. Приз символизирует солидарность, честность, командную работу и уважение, говорится в заявлении фонда Папы.
Победитель был определен голосованием среди школ, которые входят под протекцию Папы. Таких учреждений по всему миру 446 тысяч. Месси набрал 34% голосов.
Читайте также:
Букмекеры считают "Зенит" явным фаворитом РПЛ, "Спартак" - вне тройки
УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках
Месси, Роналду и Неймар попали в топ-10 самых богатых звезд 2018 года
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Крымский пограничники фиксируют массовое несоответствие паспортов украинцев при въезде на территорию полуострова.
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Самый богатый депутат в России Павел Антов рассказал, что не имеет личного водителя и не нуждается в личном самолете.