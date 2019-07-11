Месси, Роналду и Неймар попали в топ-10 самых богатых звезд 2018 года

Forbes опубликовал рейтинг знаменитостей, которые заработали в 2018 году больше других. Возглавляет список американская певица Тэйлор Свифт, которая заработала $185 млн в прошлом году.

На втором месте - модель Кайли Дженнер, заработавшая $170 млн. Тройку лидеров замкнул рэпер Канье Уэст, получивший $150 млн.

В первой десятке рейтинга три спортсмена, и все они - футболисты. Четвертое место занимает форвард "Барселоны" Лионель Месси, который заработал $127 млн. На шестой строчке нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - $109 млн за год. На седьмом месте - футболист "ПСЖ" Неймар с заработком $105 млн.

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