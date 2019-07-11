УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.
Из этой суммы 295 млн будет выделено на нужды УЕФА 227,5 - на выплаты солидарности командам, которые не пройдут в основную стадию. 2,55 млрд евро получат участники соревнований.
2,04 млрд евро будут распределены среди участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 0,51 млрд - среди участников Лиги Европы.
Распределение доходов в Лиге чемпионов выглядит так:
Распределение доходов в Лиге Европы:
Россию в основном турнире Лиги чемпионов представят "Локомотив" и "Зенит", в квалификации выступит "Краснодар". В групповом турнире Лиги Европы сыграет ЦСКА, в квалификации стартуют "Арсенал" и "Спартак".
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