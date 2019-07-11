УЕФА назвал схему распределения доходов в еврокубках

УЕФА презентовал схему распределения доходов от проведения Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. Всего организация заработает 3,25 млрд евро от проведения турниров в следующем сезоне.



УЕФА объявил о создании нового клубного турнира / Новости от 03.12.2018 13:43

Из этой суммы 295 млн будет выделено на нужды УЕФА 227,5 - на выплаты солидарности командам, которые не пройдут в основную стадию. 2,55 млрд евро получат участники соревнований.

2,04 млрд евро будут распределены среди участников Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, 0,51 млрд - среди участников Лиги Европы.

Распределение доходов в Лиге чемпионов выглядит так:

участие в групповом турнире - 15,25 млн евро,

победа в матче группового турнира - 2,7 млн евро,

ничья в матче группового турнира - 0,9 млн евро,

проигравшие в 1/8 финала получат 9,5 млн евро,

проигравшие в 1/4 финала - 10,5 млн,

проигравшие в 1/2 финала - 12 млн,

проигравший в финале - 15 млн,

победитель - 19 млн.

Распределение доходов в Лиге Европы:

участие в групповом турнире - 2,92 млн евро,

победа в группе - 1 млн евро,

второе место в группе - 0,5 млн евро,

победа в матче группового турнира - 0,57 млн евро,

ничья в матче группового турнира - 0,19 млн евро,

проигравший в 1/16 финала - 0,5 млн евро,

проигравший в 1/8 финала - 1,1 млн евро,

проигравший в 1/4 финала - 1,5 млн евро,

проигравший в 1/2 финала - 2,4 млн евро,

проигравший в финале - 4,5 млн евро,

победитель - 9,5 млн евро.

Россию в основном турнире Лиги чемпионов представят "Локомотив" и "Зенит", в квалификации выступит "Краснодар". В групповом турнире Лиги Европы сыграет ЦСКА, в квалификации стартуют "Арсенал" и "Спартак".