Букмекеры считают "Зенит" явным фаворитом РПЛ, "Спартак" - вне тройки

Букмекерские конторы за несколько дней до старта чемпионата России принимают ставки на победителя турнира. По мнению экспертов, явным фаворитом РПЛ является "Зенит". Ставки на питерский клуб принимаются с коэффициентом 1,70.



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Вместе с тем, коэффициент на вторую команду - "Локомотив" - 5,20. На третью - "Краснодар" - 8,00.

Далее следуют три московские команды - ЦСКА (9,50), "Спартак" (12,00) и "Динамо" (75,00). Коэффициенты на остальные команды очень высокие: "Ростов" (150,00), "Арсенал" (500,00), "Ахмат" (500,00), "Рубин" (1000,00), "Урал" (1000,00), "Оренбург" (1000,00).

Шансы еще четырех команд - в рамках статистической погрешности, а поставить на них можно разве что ради шутки. "Крылья Советов" и "Уфа" - по 2500,00, "Сочи" - 5000,00, "Тамбов" - 9999,00.

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