"Оренбург" будет играть на стадионе в Самаре. За 400 км от дома

Футбольный клуб "Оренбург" попал в неприятную ситуацию. Команда лишилась права выступать в премьер-лиге для своих зрителей. РПЛ и РФС не разрешили клубу использовать домашний стадион "Газовик".

Причина проста - стадион не соответствует 1-й категории РФС, поэтому на нем не могут проводиться матчи премьер-лиги. Арена вмещает 7,5 тысяч зрителей, а для получения категории необходимо как минимум 10 тысяч мест.

В руководстве клуба были удивлены решению РПЛ - предыдущие два сезона команда играла на своей арене и параллельно проводила ремонт. Также в команде отметили, что газон "Газовика" может выдержать любые условия.

В РФС и РПЛ возражений не приняли - домашние матчи "Оренбург" будет проводить на стадионе в Самаре, где выступают "Крылья Советов". Расстояние между городами составляет около 400 километров.

На матчи самарской команды на арену в прошлом сезоне приходили около 20 тысяч зрителей в среднем. Игры "Оренбурга" посещают не более 5 тысяч человек. Скорее всего, средний показатель в чужом городе за следующий сезон станет еще ниже.

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