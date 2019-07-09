В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года

Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин. Функционер отметил, что причина этому - проведение в ноябре 2022 года чемпионата мира в Катаре. Из-за этого все чемпионаты остановятся на 1,5 месяца.
Клубы РПЛ на заседании 6 июня приняли решение расширить лигу до 18 команд. Против был только владелец "Спартака" Леонид Федун. Он назвал такое решение "экономической глупостью".
Чемпионат мира-2022 был отдан Катару вместе с ЧМ-2018 в России. Из-за сильной жары в Катаре турнир было решено перенести с летних месяцев на ноябрь-декабрь. Многие лиги в это время проводят чемпионаты. В России в дни проведения ЧМ-2022 могли бы пройти 4-5 туров чемпионата.
Читайте также:
Кононов назвал имя нового капитана "Спартака"
РФС поставил задачу внедрить видеоповторы с первого тура РПЛ
Балотелли может вернуться в чемпионат Англии
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.