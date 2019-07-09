Кононов назвал имя нового капитана "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на утренней тренировке команды назвал имя нового капитана команды. Им стал защитник Георгий Джикия. Обязанности вице-капитана будет исполнять Роман Зобнин.
Ранее капитаном был полузащитник Денис Глушаков. Он после череды скандалов покинул команду и перешел в "Ахмат". Хавбек был выбран голосованием футболистов. Сейчас капитан был назначен решением тренерского штаба.
Джикия является воспитанником футбольной школы "Локомотива". За основную команду не провел ни матча, после чего выступал за "Спартак-Нальчик", дзержинский "Химик" и "Амкар". В московском "Спартаке" футболист с 2017 года.
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