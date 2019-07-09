Неймар не приехал в ПСЖ. Клуб подтвердил интерес со стороны "Барселоны"

Бразильский футболист Неймар не прибыл в расположение "ПСЖ" на очередную тренировку после завершения Кубка Америки. Этот факт породил новую волну слухов относительно возвращения футболиста в "Барселону". О скором завершении трансфера снова сообщили ведущие испанские СМИ.



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Отцу Неймара, который является его агентом, снова пришлось опровергать информацию о переходе. По его словам, футболист примет участие в мероприятиях своего благотворительного фонда, после чего вернется в Париж и будет работать с "ПСЖ".

Одновременно с этим спортивный директор "ПСЖ" Леонародо заявил, что интерес к Неймару со стороны "Барселоны" действительно был. Президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу наводил справки у руководства парижан по поводу игрока.

"Но реальной возможности купить Неймара у "Барселоны" я пока не увидел", - заявил Леонардо в интервью L'Equipe.

Также он подчеркнул, что клуб хочет сохранить только тех футболистов, которые не делают "ПСЖ" одолжения своим нахождением в Париже. Клуб будет готов рассмотреть предложение, которое будет устраивать парижан с финансовой точки зрения.

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