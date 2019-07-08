УЕФА не приглашал Аргентину в Лигу наций

УЕФА выступил с заявлением по поводу возможного участия сборной Аргентины в Лиге Наций. Ранее с такой информацией выступил телеканал TNT Sports.
"Нет никакой правды в том, что Аргентину попросили принять участие в соревнованиях УЕФА, а также стать членом УЕФА. Мы никогда не вступали в какие-либо дискуссии по этому вопросу и никогда бы этого не сделали", - говорится в заявлении.
Ранее УЕФА создал новый турнир под названием Лига наций. Участие в нем принимают только европейские команды.
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