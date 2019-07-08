"Краснодар" побил рекорд по продаже абонементов

"Краснодар" объявил о рекордных продажах абонементов на новый сезон. На данный момент клуб продал 11 650 сезонных пропусков. Количество продаж может быть увеличено, так как абонементы еще есть в кассах стадиона.
Вместимость стадиона составляет 35 074 зрителя, то есть раскуплена практически треть мест. Арена имеет 4-ю категорию УЕФА, что позволяет проводить матчи всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.
"Краснодар" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате и впервые вышел в отборочный турнир Лиги чемпионов. Команда там стартует с 3-го раунда. Сезон краснодарцы начнут 14 июля. Команда сыграет на выезде против "Ахмата".
Читайте также:
Трамп поздравил американок с победой на женском ЧМ по футболу
Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины на два года
Все стартовые матчи ФНЛ выиграли гости
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.