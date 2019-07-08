"Краснодар" побил рекорд по продаже абонементов

"Краснодар" объявил о рекордных продажах абонементов на новый сезон. На данный момент клуб продал 11 650 сезонных пропусков. Количество продаж может быть увеличено, так как абонементы еще есть в кассах стадиона.



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Вместимость стадиона составляет 35 074 зрителя, то есть раскуплена практически треть мест. Арена имеет 4-ю категорию УЕФА, что позволяет проводить матчи всех стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Краснодар" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате и впервые вышел в отборочный турнир Лиги чемпионов. Команда там стартует с 3-го раунда. Сезон краснодарцы начнут 14 июля. Команда сыграет на выезде против "Ахмата".

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