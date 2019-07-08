"Барселона" представила новую форму с дизайном 1979 года

"Барселона" представила новую выездную форму команды. В сезоне-2019/20 игроки "Барсы" будут выступать в желтой форме с диагональной сине-гранатовой полосой. Дизайн формы совпадает с той, которая была у футболистов команды в 1979 году, сообщает пресс-служба каталонцев.



Барселона форма

Тем самым "Барса" отметила 40-летний юбилей академии клуба "Ла Масии". Через школу каталонской команды прошли многие известные футболисты, в том числе Лионель Месси.

В состав комплекта формы войдут также желтые или синие шорты. Гетры выполнены в желтом цвете. Ранее "Барса" представила домашний комплект, который выполнен в шашечку вместо привычных кталонских полос.

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