Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины на два года

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от выступлений за национальную команду. Футболист после победы аргентинцев в матче за бронзу Кубка Америки над чилийцами обвинил чиновников Конфедерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) в коррупции.
По мнению Месси, турнир был подстроен для того, чтобы его выиграла сборная Бразилии. В полуфинале против бразильцев (0:2) у Лео возникли вопросы к судейству. В матче с чилийцами (2:1) Месси был удален с поля за стычку с соперником.
КОНМЕБОЛ выступила с заявлением, в котором указала на недопустимость подобных выражений со стороны футболистов. Организация имеет право отстранить Месси от игр за сборную на два года, сообщает As.
В 2020 году в Аргентине и Колумбии пройдет Кубок Америки, в 2022 году состоится чемпионат мира в Катаре. Эти турниры станут для Месси последней возможностью выиграть трофеи с аргентинской командой.
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