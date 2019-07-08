Трамп поздравил американок с победой на женском ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп поздравил американских футболисток с победой на чемпионате мира-2019. Команда в финале обыграла сборную Голландии со счетом 2:0.



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"Поздравляю женскую сборную США с победой на чемпионате мира! Отличная и захватывающая игра. Америка гордится вами!" - написал Трамп в Twitter.

Сборная США выиграла четвертый трофей в истории. Это рекорд чемпионатов мира, которые проводятся с 1991 года. Два турнира выиграла сборная Германии, еще по одному - Норвегия и Япония.

Американская команда - одна из семи, которая принимала участие во всех чемпионатах. Также американки - единственная сборная, выходившая в полуфинал на всех турнирах.

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