Трамп поздравил американок с победой на женском ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп поздравил американских футболисток с победой на чемпионате мира-2019. Команда в финале обыграла сборную Голландии со счетом 2:0.
"Поздравляю женскую сборную США с победой на чемпионате мира! Отличная и захватывающая игра. Америка гордится вами!" - написал Трамп в Twitter.
Сборная США выиграла четвертый трофей в истории. Это рекорд чемпионатов мира, которые проводятся с 1991 года. Два турнира выиграла сборная Германии, еще по одному - Норвегия и Япония.
Американская команда - одна из семи, которая принимала участие во всех чемпионатах. Также американки - единственная сборная, выходившая в полуфинал на всех турнирах.
Читайте также:
Месси может быть отстранен от игр за сборную Аргентины на два года
Все стартовые матчи ФНЛ выиграли гости
"Маловероятно": 33-летний Акинфеев высказался о возвращении в сборную
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.