Все стартовые матчи ФНЛ выиграли гости

Первый тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нового сезона получился провальным для хозяев полей. Все девять матчей в воскресенье завершились победами гостей.
Еще один матч - между "Армавиром" и "Краснодаром-2" - состоится в понедельник. Вне зависимости от его результата, первый тур сезона-2019/20 стал самым неудачным в истории лиги для хозяев.
Матчи в воскресенье завершились следующим образом:
Читайте также:
"Маловероятно": 33-летний Акинфеев высказался о возвращении в сборную
Бразилия выиграла Кубок Америки, Мексика - Золотой кубок КОНКАКАФ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.