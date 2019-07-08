Все стартовые матчи ФНЛ выиграли гости

Первый тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ) нового сезона получился провальным для хозяев полей. Все девять матчей в воскресенье завершились победами гостей.

Еще один матч - между "Армавиром" и "Краснодаром-2" - состоится в понедельник. Вне зависимости от его результата, первый тур сезона-2019/20 стал самым неудачным в истории лиги для хозяев.

Матчи в воскресенье завершились следующим образом:

"СКА-Хабаровск" - "Шинник" (Ярославль) - 1:2

"Луч" (Владивосток) - "Химки" - 2:5

"Нижний Новгород" - "Томь" - 0:2

"Текстильщик" (Иваново) - "Енисей" (Красноярск) - 0:1

"Мордовия" (Саранск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:1

"Авангард" (Курск) - "Ротор" (Волгоград) - 0:3

"Чайка" (Ростовская обл.) - "Чертаново" (Москва) - 0:1

"Факел" (Воронеж) - "Торпедо" (Моква) - 0:1

"Балтика" (Калининград) - "Спартак-2" (Москва) - 0:1.

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