Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможности своего возвращения в сборную России по футболу.
По словам 33-летнего спортсмена, это "маловероятно".
Игорь Акинфеев также подчеркнул, что принятые решения никогда не отменяет.
Напомним, что в октябре минувшего года Акинфеев объявил о завершении карьеры за сборную. Вратарь сыграл за сборную России по футболу 110 матчей.
Его нынешнее соглашение с футбольным клубом ЦСКА, отметим, действует до 2022 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по футболу Федор Смолов извинился перед отечественными болельщиками за незабитый в ворота Хорватии пенальти.
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