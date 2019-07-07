"Маловероятно": 33-летний Акинфеев высказался о возвращении в сборную

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможности своего возвращения в сборную России по футболу.



После ухода Акинфеева из сборной России ее капитаном будет Дзюба / Новости от 01.10.2018 17:46

По словам 33-летнего спортсмена, это "маловероятно".

Игорь Акинфеев также подчеркнул, что принятые решения никогда не отменяет.

Напомним, что в октябре минувшего года Акинфеев объявил о завершении карьеры за сборную. Вратарь сыграл за сборную России по футболу 110 матчей.

Его нынешнее соглашение с футбольным клубом ЦСКА, отметим, действует до 2022 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нападающий сборной России по футболу Федор Смолов извинился перед отечественными болельщиками за незабитый в ворота Хорватии пенальти.

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