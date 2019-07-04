Охрана президента Бразилии заглушила переговоры судей на Кубке Америки

Во время полуфинала Кубка Америки судьи не смогли связаться друг с другом. Переговоры между арбитрами были заблокированы из-за глушилок, которые установили охранники президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщает GloboEsporte.
Охрана президента всегда применяет глушилки, чтобы исключить вероятность терактов. Из-за этого у главного арбитра Родди Самбрано и его помощников возникли проблемы с коммуникацией. Также не слышали главного судью и видеоассистенты.
После матча, который завершился со счетом 2:0 в пользу бразильцев, Лионель Месси раскритиковал работу арбитров. Видеоарбитры заявили, что хотели подсказать главному, но не смогли донести свою мысль.
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