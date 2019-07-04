Кокорин и Мамаев будут отбывать срок в Белгородской области

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сегодня были этапированы из СИЗО "Бутырка" в колонию. УФСИН официально не называет место, где будут отбывать срок преступники, но по неофициальной информации они отправлены в одно из учреждений Белгородской области.



Видео избиения водителя Ушаковой, в котором участвовали Кокорин и Мамаев / Новости от 09.10.2018 13:45

По сведениям "РИА Новости", все четверо будут отбывать наказание в одной колонии. Обудсмен по Белгородской области Александр Панин заявил, что будет следить за соблюдением прав футболистов.

Александр и Кирилл Кокорины будут отбывать наказание до декабря, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - до ноября. Все четверо проходили по одному делу из-за двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года.

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