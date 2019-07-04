УЕФА отстранился от ситуации с оскорблениями украинца Габовды

В УЕФА отказались комментировать ситуацию с высказываниями украинского футболиста Юрия Габовды. Ранее украинец оскорбил игроков "Краснодара", пообещав нанести одному из россиян травму.
Габовда выступает за венгерский "Халадаш". Его команда должна провести товарищеский матч с краснодарцами. Перед игрой украинец в сториз в Instagram написал следующее: "Завтра играем против ФК «Краснодар». Как минимум одна москальская рожа ляжет. Коэффициент на красную карточку 1,01. Слава Украине!"
В венгерском клубе уже отреагировали на заявления игрока. Габовду отстранили от тренировок, футболист точно не сыграет с россиянами. Сам футболист заявил, что он ничего такого не писал, а его аккаунт взломали.
"РИА Новости" обратились в УЕФА за комментарием по этому поводу. Журналисты спросили, будет ли наказан Габовда за свои высказывания. "У нас нет комментариев по этому поводу", - заявили в УЕФА.
Габовда после мукачевской школы футбола попал во Львов. С 2006 по 2011 год футболисты выступал за "Карпаты", а затем - за "Кривбасс" и "Таврию". В 2014 году уехал в Белоруссию, а три года спустя - в Венгрию.
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