"Ювентус" объявил о возвращении в клуб голкипера Джанлуиджи Буффона. Стороны заключили контракт до 30 июня 2020 года. Скорее всего, этот сезон станет последним для итальянского вратаря.
Буффон прошлым летом перешел из "Юве" в "ПСЖ" в качестве свободного агента. Таким же образом он вернулся обратно - туринцы не заплатили ни копейки.
Буффон играл за "Ювентус" на протяжении 17 лет. Он провел 656 матчей в составе команды, 11 раз выиграл чемпионат Италии, четырежды Кубок Италии. Еще три раза он играл в финале Лиги чемпионов.
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