Российский футбольный союз (РФС) утвердил создание нового органа - попечительского совета. В состав войдут ведущие бизнесмены России, а также помощник Владимира Путина.
Возглавит попечительский совет совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон, самый богатый человек России по версии Forbes. Ранее бизнесмен не проявлял особого интереса к футболу, но ситуация изменилась после чемпионата мира-2018, сообщает РБК.
Также в совет вошли:
На первом заседании совет определит цели и задачи, а также устав организации. В окружении Михельсона говорят, что новый орган РФС будет заниматься только крупными футбольными проектами. Ожидается, что первоочередной задачей совета станет развитие детско-юношеского футбола.
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