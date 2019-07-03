Самый богатый человек России займется развитием футбола в РФС

Российский футбольный союз (РФС) утвердил создание нового органа - попечительского совета. В состав войдут ведущие бизнесмены России, а также помощник Владимира Путина.



Акционер «Новатэка» Михельсон стал самым богатым человеком России / Новости от 18.04.2019 23:31

Возглавит попечительский совет совладелец НОВАТЭК Леонид Михельсон, самый богатый человек России по версии Forbes. Ранее бизнесмен не проявлял особого интереса к футболу, но ситуация изменилась после чемпионата мира-2018, сообщает РБК.

Также в совет вошли:

Петр Авен (председатель правления "Альфа-банк"),

Олег Белозеров (председатель правления ОАО "РЖД"),

Андрей Акимов (председатель правления "Газпромбанк"),

Дмитрий Пумпянский (ПАО "ТМК"),

Андрей Бокарев (АО "Трансмашхолдинг),

Игорь Левитин (помощник президента РФ),

Денис Соловьев (секретарь совета).

На первом заседании совет определит цели и задачи, а также устав организации. В окружении Михельсона говорят, что новый орган РФС будет заниматься только крупными футбольными проектами. Ожидается, что первоочередной задачей совета станет развитие детско-юношеского футбола.

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