Метревели: Шарапова лет пять не показывает хорошей игры

Заслуженный мастер спорта СССР по теннису Александр Метревели отметил, что не видит перспективы продолжать карьеру для Марии Шараповой. Россиянка во вторник отказалась от продолжения борьбы при счете 0:5 в третьем сете. Спортсменка в этой игре получила повреждение руки.



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"Это входит в обычай. Уже привычно видеть, что она отказывается. Вообще-то немножко некрасиво, конечно, при счете 0:5 отказываться. Надо было достойно проиграть", - заявил Метревели.

По словам эксперта, россиянка в последний раз хорошо играла в 2014 году, когда в июне выиграла "Ролан Гаррос". После этого Шарапова одержала пять побед на турнирах, а в марте 2016 года была дисквалифицирована за употребление мельдония.

"Она уже давно, лет пять хорошей игры не показывает. Наверное, какие-то контракты у нее есть, обязательства есть по контрактам, она должна их выполнять. Она как первенство Франции выиграла, после этого не показывала никакой хорошей игры никогда. Пять лет уже. У нее травмы бесконечные, на что она ссылается", - сказала Метревели.

Шарапова в этом году приняла участие в пяти турнирах. Три из них она не смогла закончить из-за травм.

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