Заслуженный мастер спорта СССР по теннису Александр Метревели отметил, что не видит перспективы продолжать карьеру для Марии Шараповой. Россиянка во вторник отказалась от продолжения борьбы при счете 0:5 в третьем сете. Спортсменка в этой игре получила повреждение руки.
"Это входит в обычай. Уже привычно видеть, что она отказывается. Вообще-то немножко некрасиво, конечно, при счете 0:5 отказываться. Надо было достойно проиграть", - заявил Метревели.
По словам эксперта, россиянка в последний раз хорошо играла в 2014 году, когда в июне выиграла "Ролан Гаррос". После этого Шарапова одержала пять побед на турнирах, а в марте 2016 года была дисквалифицирована за употребление мельдония.
"Она уже давно, лет пять хорошей игры не показывает. Наверное, какие-то контракты у нее есть, обязательства есть по контрактам, она должна их выполнять. Она как первенство Франции выиграла, после этого не показывала никакой хорошей игры никогда. Пять лет уже. У нее травмы бесконечные, на что она ссылается", - сказала Метревели.
Шарапова в этом году приняла участие в пяти турнирах. Три из них она не смогла закончить из-за травм.
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