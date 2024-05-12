Полина Гагарина рассказала, почему была толстой

Полина Гагарина набрала 30 килограммов за беременность из-за гормонов

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Певица Полина Гагарина в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, что за время беременности набрала 30 лишних килограммов.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

По ее словам, такое случилось из-за особой реакции гормональной системы на положение.

"Я плакала и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонара. Жирную, огромную. Я съедала и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку. Говорила: "Нет, нет". А я практически с ней дралась", — поделилась воспоминаниями исполнительница.

Гагарина признается, что ей было очень страшно из-за невозможности проконтролировать себя и свой организм.

При этом она считает бесстрашными тех людей, которые принимают "модные" препараты для похудения.

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