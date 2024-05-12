Полина Гагарина рассказала, почему была толстой

Певица Полина Гагарина в интервью журналистке Надежде Стрелец рассказала, что за время беременности набрала 30 лишних килограммов.
По ее словам, такое случилось из-за особой реакции гормональной системы на положение.
"Я плакала и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонара. Жирную, огромную. Я съедала и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку. Говорила: "Нет, нет". А я практически с ней дралась", — поделилась воспоминаниями исполнительница.
Гагарина признается, что ей было очень страшно из-за невозможности проконтролировать себя и свой организм.
При этом она считает бесстрашными тех людей, которые принимают "модные" препараты для похудения.
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