Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-тренер "Динамо" призвал отдавать приоритет русским игрокам в клубах
Полина Гагарина посоветовала Ольге Бузовой стать стендап-комиком
Гагарина прекратила сотрудничество с Меладзе по требованию Брежневой
Нино Нинидзе призналась, что избегает обнажённых съёмок
Американская высадка на Луну может сорваться из-за состояния тепловой защиты
Телеведущая Ксения Бородина заявила об отсутствии негатива к русским в Америке
Меган Маркл появилась на публике в Нигерии в платье за 260 тысяч рублей
Питание для мозга: кушаем и улучшаем память
Певец ЮрКисс впервые прокомментировал разрыв с Люсей Чеботиной
Ига Свёнтек считает, что журналисты хотели уколоть её вопросом о внимании к Надалю и Джоковичу, а не к ней

Первая ракетка мира Свёнтек призналась, что не завидует вниманию к Надалю и Джоковичу

1:38
Спорт

Четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема и первая ракетка мира Ига Свёнтек ответила на вопрос журналиста о том, почему ей приковано меньше внимания, чем Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Первая ракетка мира Свёнтек призналась, что не завидует вниманию к Надалю и Джоковичу
Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка отметила, что понимает, что люди следят за Рафаэлем Надалем, так как это его последний турнир в Риме и это знаковое событие в карьере. Она также признала, что Новак Джокович является одним из величайших теннисистов всех времён, и поэтому ему также приковано большое внимание.

Свёнтек заметила, что, хотя она не сомневается в том, что ей тоже приковано достаточно внимания, она не особо понимает, почему её вообще об этом спрашивают. Она также отметила, что не завидует популярности Надаля и Джоковича, поскольку у них огромная фан-база, и она счастлива тем, как складывается её собственная карьера.

"Думаю, ко мне приковано достаточно внимания, при этом я прекрасно понимаю, почему к Рафе и Новаку больше, у них такая огромная фан-база. Я ни в коем случае не завидую. Это последний турнир Рафы — не последний в целом, но, возможно, последний в Риме. Я понимаю, почему люди следят за ним. А Новак, очевидно, тоже величайший теннисист", - сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Таким образом, Ига Свёнтек ответила на вопрос, показав свою уважительность к другим теннисистам и признавая их достижения, в то же время отмечая, что она не особо преследует причины, по которым ей придаётся меньше внимания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Меган Маркл появилась в Нигерии в платье "Виндзор" с голой спиной
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Питание для мозга: кушаем и улучшаем память
Певец ЮрКисс впервые прокомментировал разрыв с Люсей Чеботиной
Певец Сергей Жуков заявил, что занимался сексом под все песни Евы Польны
Кузя станет олигархом в продолжении ситкома "Универ"
Готовим капучино с корицей и мускатным орехом
Бритни Спирс не собирается идти к врачу после перелома ноги
Почему кот дерет мебель и обои: как справиться с привычкой питомца
Свекровь Алексы обвинила сына певицу в повешенных на нее долгах
Участница "Евровидения" от Израиля Эден Голан попала в базу "Миротворец"
Туристический бум: в Абхазии кончаются места в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников