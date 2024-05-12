Ига Свёнтек считает, что журналисты хотели уколоть её вопросом о внимании к Надалю и Джоковичу, а не к ней

Первая ракетка мира Свёнтек призналась, что не завидует вниманию к Надалю и Джоковичу

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема и первая ракетка мира Ига Свёнтек ответила на вопрос журналиста о том, почему ей приковано меньше внимания, чем Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка отметила, что понимает, что люди следят за Рафаэлем Надалем, так как это его последний турнир в Риме и это знаковое событие в карьере. Она также признала, что Новак Джокович является одним из величайших теннисистов всех времён, и поэтому ему также приковано большое внимание.

Свёнтек заметила, что, хотя она не сомневается в том, что ей тоже приковано достаточно внимания, она не особо понимает, почему её вообще об этом спрашивают. Она также отметила, что не завидует популярности Надаля и Джоковича, поскольку у них огромная фан-база, и она счастлива тем, как складывается её собственная карьера.

"Думаю, ко мне приковано достаточно внимания, при этом я прекрасно понимаю, почему к Рафе и Новаку больше, у них такая огромная фан-база. Я ни в коем случае не завидую. Это последний турнир Рафы — не последний в целом, но, возможно, последний в Риме. Я понимаю, почему люди следят за ним. А Новак, очевидно, тоже величайший теннисист", - сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Таким образом, Ига Свёнтек ответила на вопрос, показав свою уважительность к другим теннисистам и признавая их достижения, в то же время отмечая, что она не особо преследует причины, по которым ей придаётся меньше внимания.