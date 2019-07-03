"Зенит" не получил ни одного предложения по трансферу Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы. По его словам, форвард остается футболистом питерского клуба и примет участие в матче за Суперкубок России против "Локомотива".
Семак в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что клуб не получил ни одного официального предложения о переходе Дзюбы. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Вулверхэмптон".
Дзюба в начале года подписал контракт с агентством известного португальца Жорже Мендеша. Трансфер российского форварда должен состояться до 31 августа этого года.
Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на стадионе "Динамо" в Москве.
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