"Зенит" не получил ни одного предложения по трансферу Дзюбы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о будущем нападающего Артема Дзюбы. По его словам, форвард остается футболистом питерского клуба и примет участие в матче за Суперкубок России против "Локомотива".



Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену / Новости от 14.06.2018 20:07

Семак в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что клуб не получил ни одного официального предложения о переходе Дзюбы. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в чемпионате Англии. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется "Вулверхэмптон".

Дзюба в начале года подписал контракт с агентством известного португальца Жорже Мендеша. Трансфер российского форварда должен состояться до 31 августа этого года.

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля на стадионе "Динамо" в Москве.

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