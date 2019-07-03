"Спартак" будет играть в форме из переработанного мусора

"Спартак" презентовал форму, в которой сыграет в новом сезоне. Домашний комплект выполнен в красном цвете с серой горизонтальной полосой. Выездной - в белом цвете с красной полосой. В первом случае шорты футболистов белые, во втором - красные.
В "Спартаке" подчеркнули, что фирма Nike, изготовившая форму, использовала переработанный мусор, то есть пластиковые бутылки. В среднем на изготовление одного комплекта необходимо 16 бутылок. Материал создают путем плавления. В итоге получается тонкая пластиковая нить, из которой делают полиэфирную ткань.
Фото: ФК "Спартак" (Москва)
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