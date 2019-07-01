Клуб Прохорова "Бруклин" подпишет Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга

"Бруклин Нетс" готовит два очень громких приобретения. В клуб могут перебраться форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант и защитник "Селтикс" Кайри Ирвинг. Каждому предложены контракты на четыре года.



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Если Дюрант согласится на предложение, то заработает $164 млн. Ирвинг получит чуть меньше - $141 млн. Официально о трейде может быть объявлено 6 июля. Кевин - двукратный чемпион НБА в составе "Уорриорз", Кайри один раз выиграл титул с "Кливленд Кавальерс".

Владельцем "Бруклина" является Михаил Прохоров. Ему принадлежит 51 процент акций команды. Остальная часть - у тайваньского бизнесмена Джозефа Цая.

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