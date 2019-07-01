"Коламбус" пытается удержать российского хоккеиста Артемия Панарина. Сегодня у форварда закончился контракт и он стал неограниченно свободным агентом, то есть может вести переговоры с любым клубом НХЛ.
"Блю Джэкетс" предложили Панарину контракт на 8 лет и общей зарплатой $96 млн (в среднем - 12 млн за сезон), сообщает The Athletic. Агенты хоккеиста обещали подумать над предложением.
Также контракт Панарину предлагает "Флорида", которая считается фаворитом в гонке за хоккеиста, "Айлендерс" и "Колорадо". По сведениям СМИ, "Эвеланж" готовы предложить россиянину контракт с зарплатой выше 100 млн.
Панарин выступает в НХЛ с 2015 года. Кроме "Коламбуса", он выступал за "Чикаго". Всего в лиге россиянин провел 322 матча, в которых набрал 320 (116 шайб +204 передач) очка. В Кубке Стэнли на его счету 26 (9+17) очков в 27-ми поединках.
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