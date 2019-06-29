Журналист из США: беззубая улыбка и желтые шнурки Овечкина изменили НХЛ

﻿Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин оказал огромное влияние на современных звезд хоккея.



Овечкин обошел Буре по количеству хет-триков в НХЛ / Новости от 12.12.2018 13:09

Об этом сообщает автор спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд.

Более десяти лет назад, пишет журналист, Александр Овечкин попал в НХЛ и изменил общую тенденцию поведения и внешнего вида хоккеистов. Спортсмен, напоминает Оланд, выходил на лед, например, с желтыми шнурками на коньках — тогда подобное было в новинку.

Столь яркое заразительное поведение, пишет Йан Оланд, вкупе с беззубой улыбкой Александра Овечкина сводили и сводят миллионы хоккейных фанатов с ума.

Когда российский спортсмен только начинал свою карьеру за океаном, все считали, что он странный.

Теперь же во многом благодаря его особенностям Овечкин и является одним из самых известных хоккеистов мира, да и одним из самых выдающихся спортсменов вообще, считает Йан Оланд.

Руководству НХЛ, резюмирует Оланд, необходимо уделять больше внимания уникальности звезд — тогда популярность лиги будет расти, уверен он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Овечкин установил очередной личный рекорд в НХЛ.

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