Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин оказал огромное влияние на современных звезд хоккея.
Об этом сообщает автор спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд.
Более десяти лет назад, пишет журналист, Александр Овечкин попал в НХЛ и изменил общую тенденцию поведения и внешнего вида хоккеистов. Спортсмен, напоминает Оланд, выходил на лед, например, с желтыми шнурками на коньках — тогда подобное было в новинку.
Столь яркое заразительное поведение, пишет Йан Оланд, вкупе с беззубой улыбкой Александра Овечкина сводили и сводят миллионы хоккейных фанатов с ума.
Когда российский спортсмен только начинал свою карьеру за океаном, все считали, что он странный.
Теперь же во многом благодаря его особенностям Овечкин и является одним из самых известных хоккеистов мира, да и одним из самых выдающихся спортсменов вообще, считает Йан Оланд.
Руководству НХЛ, резюмирует Оланд, необходимо уделять больше внимания уникальности звезд — тогда популярность лиги будет расти, уверен он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Овечкин установил очередной личный рекорд в НХЛ.
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