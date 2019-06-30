Российский тренер Андрей Назаров предложил арестовывать иностранных хоккеистов за критические высказывания в адрес России. Таким образом он отреагировал на слова американского спортсмена Терри Джея Гольярди в адрес нижнекамского "Нефтехимика".
"Как реагировать на несправедливые выпады? В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет", - сказал Назаров в интервью телеканалу "Матч ТВ".
Напомним, раннее американский хоккеист вспомнил о выступлениях в Континентальной хоккейной лиге в составе "Нефтехимика". Гальярди назвал Нижнекамск одной из главных "дыр" КХЛ. Единственным плюсом жизни в России была высокая зарплата, посчитал спортсмен.
"Я в такой заднице мира никогда в жизни не был! Все на русском, тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Чувствуешь себя зомби", - сказал хоккеист.
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