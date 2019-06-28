Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову". 24-летний защитник объявил об этом в Instagram.
Второй сезон проекта выйдет в 2019 году. Поклонники шоу предполагают, что певица и ведущая Ольга Бузова будет снова выбирать возлюбленного. Также участие в шоу может принять ее сестра Анна Бузова.
"Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой - решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня?" - написал Миронов.
Хоккеист является воспитанником московского "Динамо". Он выступал за эту команду с небольшим перерывом на сезон-2017/18, когда пробовал свои силы в НХЛ. За "Колорадо Эвеланш" Мирнов провел 10 матчей.
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