Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой

Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову". 24-летний защитник объявил об этом в Instagram.



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Второй сезон проекта выйдет в 2019 году. Поклонники шоу предполагают, что певица и ведущая Ольга Бузова будет снова выбирать возлюбленного. Также участие в шоу может принять ее сестра Анна Бузова.

"Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой - решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня?" - написал Миронов.

Хоккеист является воспитанником московского "Динамо". Он выступал за эту команду с небольшим перерывом на сезон-2017/18, когда пробовал свои силы в НХЛ. За "Колорадо Эвеланш" Мирнов провел 10 матчей.

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