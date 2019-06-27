Бузова проживет 48 часов как футболист "Барселоны"

Российская певица Ольга Бузова получила предложение от одного из спонсоров футбольного клуба "Барселона". Девушка проведет несколько дней, вжившись в роль игрока каталонской команды.



Бузова превзошла Пугачеву / Новости от 07.03.2019 15:15

Бузова полностью будет соблюдать режим жизни и тренировок таких футболистов, как Лионель Месси и Жерара Пике.

"Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов «Барсы» - все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников", - говорится в сообщении спонсора "Барсы" в Instagram.

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