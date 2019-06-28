Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин сохранил пост генерального директора московского "Динамо". Клуб недавно поменял собственника и руководство, которое снова пригласило капитана "Кэпиталз" в помощники.
Овечкин является воспитанником "Динамо". Он выступал за команду с 2001 по 2005 год, после чего уехал за океан. В прошлом году россиянин впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, в которых набрал 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. Он восемь раз выиграл "Морис Ришар Трофи", приз лучшему снайперу сезона.
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
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