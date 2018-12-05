В соцсетях учат как отменять концерты "аморальных" групп

Пользователи соцсети "ВКонтакте" составили руководство "по организации и отмене концерта аморальной группы".

Проект руководства включает несколько пунктов и выложен на странице сообщества "Научи хорошему 2.0".

Авторы инструкции призывают неравнодушных граждан обращать внимание на исполнителя, музыкальные композиции которого нарушают, например, Закон о защите детей от вредной информации. Они рекомендуют создавать в интернете петицию с требованием об отмене выступления такого исполнителя. Также авторы руководства советуют направить соответствующие заявления руководству на местах, а также подробно описывать свою деятельность через соцсети. Важно, по мысли составителей инструкции подчеркивать "необходимость защищать психику детей и культуру от информационной агрессии".

Как уверяют создатели инструкции, на такую общественную работу тратиться не более 2,5 часов, к тому же она не требует материальных затрат. Они даже позаботились о готовых формах для отправки подобных обращений, с дополнительными приложениями в виде сомнительных, по их мнению, песенных цитат.

"Если вам удастся отменить 2-3 концерта аморальных исполнителей в своем городе, то все региональные промоутеры, потеряв уйму личного времени и денег, в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем приглашать к вам Фейса, Элджея, Хаски и прочих фриков", — указывается в конце руководства.

Ранее Правдю Ру писала о том, что детский омбудсмен из Вологды сочла неприемлемыми тексты рэпера Хаски и обратилась в прокуратуру.

Напомним, на протяжении нескольких недель в регионах России было отменено большинство выступлений современных российских музыкантов. Например, 30 ноября концерт группы IC3PEAK нен состоялся уже в седьмой раз. А на следующий день музыканты были задержаны в Новосибирске.

В ноябре также было отменено выступление исполнителя Элджея в Якутске после того как рэперу пригрозили убийством.

30 откября стало известно, что прокуратура Нижегородской области отменила в октябре-декабре концерты пяти исполнителей из-за наличия в репертуаре нецензурных песен.

Фото: TJ

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