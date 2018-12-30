МВД планирует изменить правила регистрации автомобильных номеров

Водители смогут получить номера автомобиля лишь того региона страны, в котором зарегистрированы сами. Проект постановления правительства с изменениями был опубликован на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Регистрация транспортного средства будет возможна в каждом регионе и подразделении ГИБДД, но номера на автомобиль станут привязаны к тому региону, где зарегистрирован водитель. В инспекции номер чужого региона будет выдан на бумаге. По данному документу автовладельцы должны сами сделать железные номера и с ними отправляться в дорогу. Изменения войдут в силу в августе 2019 года.

Данная норма не является новшеством. Долгое время подобные правила регистрации действовали в СССР и в России. Лишь в 2013 году привязка номера к региону регистрации владельца была отменена. Тогда в МВД изменения объяснили как экономию бюджетных средств. Сейчас реформу трактуют как противодействие преступности.

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