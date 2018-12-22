В российских школах появятся две новые должности

В скором времени в российских общеобразовательных учреждениях появятся две новые должности. Об этом рассказала глава Министерства просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

Так, речь, отметим, идет о старших и ведущих учителях. В обязанности преподавателя, занимающего первую должность, объясняет Ольга Васильева, будут входить организация и координация работы его коллег-учителей, а также методическое сопровождение учебного процесса. Примечательно, что стать старшим учителем сможет далеко не каждый педагог — необходимо сначала проработать в школе пять лет и получить первую или высшую квалификационную категорию.

Ведущие же учителя, заявляет глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева, будут помогать новоиспеченным педагогам "войти в профессию". Стать ведущим педагогом сложнее, чем старшим — для этого необходим 10-летний стаж работы в школе и высшая квалификационная категория.

Введение новых должностей, резюмирует Ольга Васильева, обусловлено необходимостью восстанавливать связи между старшим и молодым поколениями педагогов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одном из общеобразовательных учреждений российского города Псков учеников младших классов вынудили изучать основы православия. Возмущение родителей директор не разделила, заявив, что в Пскове не изучать православие невозможно.

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