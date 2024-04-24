Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг задержания главы МЧС Чечни

Кремль не считает необходимым комментировать нарушения ПДД в Дагестане

1:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал вокруг задержания в Дагестане главы МЧС Чечни Алихана Цакаева.

Фото: kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

14 апреля вблизи границы Чечни и Дагестана наряд дагестанских силовиков задержал генерала Алихана Цакаева, главу МЧС Чечни. По версии дагестанцев он ехал пьяным за рулём, нарушал ПДД и угрожал правоохранителям. Однако вскоре на КПП прибыли чеченские бойцы и принудили дагестанцев выдать им Цакаева. Рамзан Кадыров назвал случившееся провокацией и потребовал от дагестанских властей наказать виновных. Глава Дагестана Сергей Меликов вины своих силовиков не признал, но и в отношении Цакаева никакого расследования начато не было.

Дмитрий Песков не считает ситуацию требующей вмешательства Кремля и фактически предлагает оставить каваказских правоохранителей решать спор самостоятельно.

"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения и других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться".

В целом, никакого обострения отношений между республиками более не наблюдается.