"Многие хотят уехать". После теракта в "Крокусе" представительство Минтруда Таджикистана в РФ получает угрозы

Мигранты из Таджикистана начали массово покидать Россию

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Министерство труда, миграции и занятости граждан Таджикистана заявило об оттоке трудовых мигрантов из России, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Нинара is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Это стало происходить после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", пояснила замминистра Шахноза Нодири.

"Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. <…> У нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает", — сказала она, отметив, что министерство отслеживает ситуацию.

По мнению ведомства, отток мигрантов из РФ может быть временным явлением. В министерстве призвали не поддаваться на попытки провокаторов разжечь в России межнациональную рознь.

Нодири также отметила, что есть факты притеснения граждан Таджикистана "на бытовом уровне", а сотрудники представительства Минтруда в России получают угрозы после теракта в "Крокусе".

Ранее мать одного из террористов, устроивших стрельбу в "Крокусе", попросила прощения у родственников погибших.