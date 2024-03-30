"Многие хотят уехать". После теракта в "Крокусе" представительство Минтруда Таджикистана в РФ получает угрозы

Министерство труда, миграции и занятости граждан Таджикистана заявило об оттоке трудовых мигрантов из России, сообщает ТАСС.
Это стало происходить после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", пояснила замминистра Шахноза Нодири.
"Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. <…> У нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает", — сказала она, отметив, что министерство отслеживает ситуацию.
По мнению ведомства, отток мигрантов из РФ может быть временным явлением. В министерстве призвали не поддаваться на попытки провокаторов разжечь в России межнациональную рознь.
Нодири также отметила, что есть факты притеснения граждан Таджикистана "на бытовом уровне", а сотрудники представительства Минтруда в России получают угрозы после теракта в "Крокусе".
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