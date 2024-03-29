Сыночек, зачем ты это сделал? Мать террориста из "Крокуса" со слезами обратилась к сыну и попросила прощения у родственников погибших

Мать террориста из "Крокуса" попросила прощения у родственников погибших

1:00 Your browser does not support the audio element. Общество

Мать Шамсидина Фаридуни*, одного из террористов, который атаковал "Крокус Сити Холл", записала видео. Она со слезами обратилась к своему сыну и к родственникам людей, погибших в результате теракта. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале Ruptly.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Женщина чувствует боль и огромную вину за поступок своего сына и не понимает, как он мог сделать такое. Она попросила прощения у всех, кто лишился родных и близких.

"Я прошу прощения от имени своей семьи у родственников людей, которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья, у них есть мамы. Сыночек, зачем ты это сделал? Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — сказала женщина.

Теракт произошёл вечером 22 марта, когда должна была выступать группа "Пикник". Четверо террористов ворвались в здание, стали расстреливать людей и устроили пожар, в результате которого концертный зал полностью сгорел.

* — внесён в список террористов и экстремистов в России.