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Хабаровчанин, награжденный орденом Мужества, бесплатно получил в собственность землю под строительство дома

Губернатор Дегтярев сообщил, что ветераны СВО, отмеченные госнаградами, получат земельные наделы в упрощенном порядке

1:16
Общество

В Хабаровском крае первый военнослужащий, удостоенный Ордена Мужества, был награжден земельным участком в районе Овощесовхоза в Хабаровске. Губернатор Михаил Дегтярев подчеркнул, что молодой человек построит родовое гнездо для своей большой семьи.

Губернатор Дегтярев сообщил, что ветераны СВО, отмеченные госнаградами, получат земельные наделы в упрощенном порядке
Фото: dreamypixel.com by Dreamy Pixel is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository

"Кирилл — хабаровчанин. За заслуги, проявленные в ходе СВО, награжден Орденом Мужества! С Кириллом мы сегодня встретились на участке, который выделили ему в собственность бесплатно. Молодой человек стал первым, кто получил землю в рамках меры поддержки, инициированной президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Дегтярев отметил, что отличившиеся ветераны СВО, получат в собственность землю для строительства по льготе, предоставляемой государством. Наделы уже сформированы правительством региона и их площадь будет увеличиваться. Губернатор заверил, что каждый выбранный участок будет обеспечен коммуникациями и инфраструктурой, и все технические работы будут выполнены за счет госбюджета.

В ходе встречи Дегтярев предложил новому землевладельцу присоединиться к программе "Дом дальневосточника", которая предлагает разнообразные типовые здания и технологии домостроения.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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