Цены на мясо в России в 2023 году выросли в разы. Одновременно потреблять его стали рекордно много

Потребление мяса в России достигло рекордного уровня

0:51 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил о достижении Россией рекордного уровня потребления мяса — более 80 кг на человека, что значительно превышает средний показатель в мире. Однако он упустил упомянуть проблемы, связанные с ростом цен на мясо в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Paata Vardanashvili is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Цены на говядину, баранину и курятину значительно выросли, причем разрыв между ними также увеличился. Это привело к тому, что курятина стала самым доступным источником животного белка для россиян, в то время как говядина и баранина стали почти премиальными продуктами. Об этом сообщает издание "Акценты".

В прошлом году цены на мясо значительно выросли, а в начале текущего года тренд сохраняется. Говядина и баранина подорожали, хотя свинина и курятина показали небольшое снижение цен.



