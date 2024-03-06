Цены на мясо в России в 2023 году выросли в разы. Одновременно потреблять его стали рекордно много

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил о достижении Россией рекордного уровня потребления мяса — более 80 кг на человека, что значительно превышает средний показатель в мире. Однако он упустил упомянуть проблемы, связанные с ростом цен на мясо в стране.
Цены на говядину, баранину и курятину значительно выросли, причем разрыв между ними также увеличился. Это привело к тому, что курятина стала самым доступным источником животного белка для россиян, в то время как говядина и баранина стали почти премиальными продуктами. Об этом сообщает издание "Акценты".
В прошлом году цены на мясо значительно выросли, а в начале текущего года тренд сохраняется. Говядина и баранина подорожали, хотя свинина и курятина показали небольшое снижение цен.
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