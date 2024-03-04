Иван Охлобыстин рассказал, почему он молится за Артура Смольянинова*, но не пожал бы ему руку при встрече

Российский актёр Иван Охлобыстин всегда хорошо относился к своему коллеге Артуру Смольянинову*, который, кроме того, приходится ему крестником, однако это не помешало Охлобыстину порвать с ним отношения.
Охлобыстин не осуждает Смольянинова* за его позицию против СВО, однако он считает неправыми всех, кто придерживается таких взглядов. Охлобыстин заявил, что Смольянинов* попал в дурное окружение, которое на него негативно повлияло.
Размышляя о вопросе, как бы он себя вёл при встрече с крестником, Охлобыстин с уверенностью заявил, что не пожал бы ему руку. Это не мешает Охлобыстину молиться за Смольянинова*, но возобновление общения уже невозможно.
"У меня за эти два года погибло очень много друзей, очень близких мне людей. Если я позволю пожать ему руку, я предам их память. Во мне нет зла по отношению к крестнику. Его нет, он умер", — поделился Охлобыстин в шоу "Эмпатия Манучи".
* — признан иноагентом на территории РФ.
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