Иван Охлобыстин рассказал, почему он молится за Артура Смольянинова*, но не пожал бы ему руку при встрече

Иван Охлобыстин признался, что Артур Смольянинов* для него умер

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

Российский актёр Иван Охлобыстин всегда хорошо относился к своему коллеге Артуру Смольянинову*, который, кроме того, приходится ему крестником, однако это не помешало Охлобыстину порвать с ним отношения.

Фото: my.mail.ru by Alexander Veprev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Охлобыстин не осуждает Смольянинова* за его позицию против СВО, однако он считает неправыми всех, кто придерживается таких взглядов. Охлобыстин заявил, что Смольянинов* попал в дурное окружение, которое на него негативно повлияло.

Размышляя о вопросе, как бы он себя вёл при встрече с крестником, Охлобыстин с уверенностью заявил, что не пожал бы ему руку. Это не мешает Охлобыстину молиться за Смольянинова*, но возобновление общения уже невозможно.

"У меня за эти два года погибло очень много друзей, очень близких мне людей. Если я позволю пожать ему руку, я предам их память. Во мне нет зла по отношению к крестнику. Его нет, он умер", — поделился Охлобыстин в шоу "Эмпатия Манучи".

* — признан иноагентом на территории РФ.